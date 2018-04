Hockeyclub Feijenoord krijgt tachtig nieuwe tenues

Goed nieuws voor tientallen jeugdspelers van Hockeyclub Feijenoord. Drie bedrijven gaan tenues aanschaffen voor de tachtig jeugdspelers, wiens ouders geen geld hebben om een hockeytenue te kopen.

"Dit is natuurlijk prachtig", vertelt Paul Veldhuijzen van Hockeyclub Feijenoord. "Met veertig hockeyshirts waren we al heel erg blij geweest. Nu krijgen tachtig kinderen zelfs een volledig hockeytenue."

Vorig weekend kwam het verhaal over het tekort aan shirts in het nieuws. In de loop van de week meldden zich een aantal sponsoren.

Arthur Bouw van PMA en Gert-Jan Klompenhouwer van het bedrijf Industrielicht gaan de tenues aanschaffen. Ook een zakenrelatie van Klompenhouwer sponsort tenues voor kinderen van de hockeyclub.

"Toen we het bericht voorbij zagen komen, hebben we geen moment getwijfeld", zegt Klompenhouwer in het programma Rijnmond is Gers!. In de maandelijkse rubriek Gerse Helden zoekt het programma naar oplossingen voor schrijnende situaties die zich voordoen in de samenleving.

Rijnmond is Gers! is zaterdag vanaf 17:00 uur te zien op TV Rijnmond en wordt ieder uur herhaald. Het programma wordt gepresenteerd door Ebru Umar en Edwin Veekens.