Uitslaande brand in Poolse supermarkt Schiedam Foto: MediaTV

In Schiedam heeft vrijdagavond een uitslaande brand gewoed in een Poolse supermarkt. Vijf mensen ademden te veel rook in.

De vijf lichtgewonden hoefden niet naar het ziekenhuis. Ze konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Poolse supermarkt aan de Parkweg in Schiedam-Nieuwland raakte door de brand zwaar beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend.