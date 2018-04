China eist afblazen dansvoorstelling Nieuwe Luxor

China wil dat het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam een dansvoorstelling annuleert. Dat meldt dagblad Trouw zaterdag.

Het gaat om twee optredens van dansgezelschap Shen Yun dat verbonden is aan de spirituele beweging Falun-Gong. De meditatiebeweging is in China verboden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat het theater zelf beslissen of de voorstellingen doorgaan. Op de website van het Luxor staan de voorstellingen nog gewoon gepland.

In het Chassé Theater in Breda staat ook een optreden gepland, dat theater heeft geen bericht ontvangen van de Chinese overheid, meldt de krant.

Shen Yun



De Shen Yun dans laat de traditionele Chinese cultuur van voor het communisme zien en beeldt ook de onderdrukking van Falun-Gong aanhangers uit.

Het is niet de eerste keer dat China zich met het dansgezelschap bemoeit. De Chinese overheid probeerde eerder in Stockholm (2008) en in Berlijn (2014) voorstellingen geannuleerd te krijgen. In Brussel werden in 2014 reclameposters door Chinese studenten afgeplakt.

Illegaal

Falun-Gong ontstond in de jaren negentig. De beweging gebruikt meditatietechnieken uit het taoïsme en het boeddhisme. Toen de beweging snel groeide, zag de Chinese communistische partij haar als bedreiging. De beweging werd illegaal verklaard en aanhangers werden vervolgd.