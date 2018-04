Wat zoemt er in je achtertuin?

Met wilde bijen gaat het niet zo goed en daarom vraagt Nederland Zoemt iedereen met een tuin om dit weekend mee te doen met de Nationale Bijentelling. De gegevens worden gebruikt om bijen beter te kunnen helpen. Iedereen kent de honingbij, maar er zijn in Nederland ook veel wilde bijensoorten, zoals het vosje, de grijze rimpelrug of de rosse metselbij.

Net zoals de honingbij spelen zij een belangrijke rol in de bestuiving. Zonder bijen zouden er bijvoorbeeld geen appels of sperziebonen zijn.

Bedreigde diersoort

"Als er geen wilde bijen meer zouden zijn, dan zou je bij appels bijvoorbeeld een kwart minder opbrengst hebben", zegt Vincent Kalkman van Nederland Zoemt; een project van natuur- en milieuorganisaties.

Van de 358 soorten wilde bijen, is meer dan de helft bedreigd. Nederland Zoemt hoopt daarom dat veel mensen mee doen aan de telling.

"Op de eerste plaats omdat het leuk is," zegt Kalkman. "Een tuin is een stukje natuurgebied waar heel veel natuur te vinden is. Het is leuk om te ontdekken dat er veel meer in de tuin vliegt dan alleen een paar vogels."

Minder gif

Mensen met een tuin kunnen ook zelf iets doen om bijen te helpen. "Bijvoorbeeld proberen om minder pesticiden gebruiken in de tuin, door meer bloemen in de tuin te planten en de tuin zelf wat minder netjes maken, helpt ook."

Hoe doe je mee?

Tel op een droog en zonnig moment twintig minuten lang de bijen in je tuin. Vul op het speciale formulier van Nederland Zoemt de soorten en aantallen bijen die je ziet.

"Wees niet bang om het verkeerd te doen", zegt Kalkman. "Weet je niet wat voor bij het is, schrijf dan gewoon 'bij onbekend' op."

Gelukkig hoef je al die 358 soorten bijen niet te onderscheiden, eind april vliegen er maar zo'n twintig soorten bijen en hommels in het rond.