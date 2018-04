In Beverwaard en Oud-IJsselmonde hebben mensen in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker gelegen van een alarm. Het geluid bleek afkomstig van een boot.

Het zogeheten slow woop-alarm kon pas worden uitgeschakeld toen de eigenaar was opgespoord.

Eerder in de nacht was er ook overlast van een alarm bij het Zalmhuis aan de overkant van de Nieuwe Maas. Ook bewoners van Bolnes hadden daar last van, meldt de lokale nieuwssite Beverwaardigheden.