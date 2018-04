Geen extra haltes voor waterbus in Schiedam, Maassluis en Vlaardingen

Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden voorlopig niet aangesloten op het net van de waterbus. De gemeenten hadden graag een halte gezien, maar dat is te duur blijkt na onderzoek in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Voor reizen over water is te veel subsidie nodig en het is nog onzeker of er genoeg reizigers zouden zijn om de kosten te dekken. Daarom kiest de RET er voorlopig voor te investeren in de metro, laat een woordvoerder zaterdag aan RTV Rijnmond weten: "Met de metro kunnen meer mensen worden vervoerd en het is ook sneller."

Momenteel geeft de metropoolregio ieder jaar 2 miljoen euro subsidie voor vervoer over water. Voorlopig wordt dat vervoer in Rotterdam en omgeving niet uitgebreid.

Wel wordt onderzocht of een sneldienst tussen Dordrecht en Rotterdam kan worden gerealiseerd. Ook zou een extra halte bij bedrijventerrein het Rivium bij Capelle aan den IJssel een optie zijn.