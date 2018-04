Deel dit artikel:











Fietser (32) overlijdt na aanrijding Lekkerkerk

Een fietser die vrijdagochtend in Lekkerkerk in botsing kwam met een bestelbus, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 32-jarige man uit Rotterdam.

Hij reed rond 05:50 uur op de Tiendweg-West toen het ongeluk gebeurde. De fietser belandde door de klap in de sloot. De chauffeur van de bestelbus en voorbijgangers haalden hem eruit. De man werd zwaargewond en met spoed naar het ziekenhuis gebracht waar hij in de loop van de dag is overleden. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De chauffeur van de bestelbus is gehoord.