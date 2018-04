De Rijnmond Leesclub: Het Vogelhuis

Vorige maand bespraken we 'Het einde van de eenzaamheid' van Benedict Wells, en deze keer is het de beurt aan 'Het Vogelhuis', de derde roman van schrijver, kunstenaar, filosoof en muzikant Eva Meijer.

Het Vogelhuis is een biografische roman over Len Howard, een Londense violiste die in 1938 de hoofdstad verliet om te gaan wonen in een klein huisje, afgelegen op het Engelse platteland. Ze schreef daar twee internationale bestsellers over de mezen, roodborsten, mussen en andere vogels in en rond haar huis.

Schrijfster Eva Meijer, die als filosoof gespecialiseerd is in dierentaal, kwam toevallig de vergeten vogelboeken van Len Howard tegen en besloot haar te eren met een biografie. In het boek leer je de wonderlijke Britse kennen, die woonde in een huis dat onder de vogelpoep zat, waar ze zelfs een koolmeesje leert tellen.

