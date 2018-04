Deel dit artikel:











Molukkers maken herdenkingswandeling van Rotterdam naar Krimpen Molukkers bij de Lloydkade

Voor de vierde keer is zaterdag The Walk gehouden, een wandeling van Rotterdam naar Krimpen aan den IJssel die in het teken staat van de komst van de eerste Molukkers naar Nederland in 1951.

De wandeling van 14 kilometer begon bij de Lloydkade en ging naar de stichting UMAM in Krimpen. De Lloydkade was destijds een van de locaties waar de schepen met Molukkers aanmeerden. Met de wandeling is ook geld ingezameld voor een nationaal Moluks monument aan de kade. Erkenning

Zo'n 12 en een half duizend Molukkers werden in 1951 als tijdelijke oplossing op verschillende plekken in Nederland ondergebracht. Het ging om zo'n 3500 soldaten die in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger hadden gediend en hun familieleden.

Ze kwamen onder andere in voormalige concentratiekampen terecht. Hen was door de Nederlandse overheid beloofd dat ze uiteindelijk konden terugkeren naar hun land. Ook zou Nederland zich inspannen voor de totstandkoming van een Molukse staat, maar kort na hun komst in Nederland werden de KNIL-soldaten door Nederland ontslagen uit dienst. Met de wandeling en het monument vraagt stichting UMAM aandacht en erkenning voor het Molukse verhaal.