Van der Mark op het podium in Assen

Michael van der Mark heeft zaterdag bij het WK Superbike een podiumplek gepakt op het TT Circuit in Assen. De motorcoureur uit Rotterdam werd na een enerverende race tweede. Jonathan Rea uit Groot-Brittannië won de race.

Van der Mark startte vanaf plek zeven en wist met zijn Yamaha halverwege de race de koppositie te pakken. Hij wist die echter niet lang vast te houden, want Rea kwam al weer gauw voorbij op zijn Kawasaki.

In de slotronden schudde Van der Mark de gevaarlijke Brit Chaz Davies van Ducati af en behield hij de tweede plaats. Rea, die naar zijn derde overwinning van het jaar reed, kon de Rotterdammer niet meer bedreigen.

Zondag is de tweede race op het WK Superbike. Van der Mark is na deze race naar de vierde plaats geklommen in de tussenstand.