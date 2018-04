Deel dit artikel:











Neptunus aan de leiding bij Charles Urbanus-toernooi Curaçao Neptunus (archieffoto)

Curaçao Neptunus heeft zaterdag in de 36e editie van het Charles Urbanus-toernooi na twee wedstrijden de leiding gepakt. De Rotterdamse honkballers versloegen in Bussum eerst L&D Amsterdam Pirates met 6-2. Later werd Hoofddorp Pioniers met 4-3 geklopt.

Na twee wedstrijden gaat Neptunus in dit toernooi, dat vernoemd is naar de Nederlandse honkballegende Charles Urbanus, met vier punten uit twee duels aan kop. Na vele jaren van afwezigheid doet de landskampioen weer mee aan het laatste oefentoernooi voor de start van de reguliere competitie van de hoofdklasse. Zondag neemt Curaçao Neptunus het nog op tegen thuisploeg HCAW.