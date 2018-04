Deel dit artikel:











Politie pakt Sliedrechter (26) op voor schietpartij Foto: Politie.nl (archief)

In de Talmastraat in Sliedrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag geschoten. Kort daarna hebben agenten een 26-jarige man aangehouden.

De schietpartij vond rond 04:45 plaats. De schutter en het slachtoffer kenden elkaar mogelijk, zegt de politie. De 33-jarige man, tegen wie het geweld gericht was, kon vluchten en raakte niet gewond. De verdachte is aangehouden met een BTGV (benaderingstechniek gevaarlijke verdachten). Dat gebeurde op de Deltalaan. In het huis van de man zijn drugs en munitie gevonden.