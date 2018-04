Deel dit artikel:











Winnaar kaarten voor bekerfinale AZ-Feyenoord bekend AZ-Feyenoord is de bekerfinale van seizoen 2017/2018

Er is een winnaar voor de twee gratis business-seats tijdens de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord van aanstaande zondag! RTV Rijnmond Sport mocht van hoofdsponsor Qurrent voor dit mooie affiche twee tickets weggeven via een Facebook-actie. Ben jij in de prijzen gevallen?

In de bovenstaande video vertelt chef sport Ruud van Os voor wie deze kaarten zijn. Niet gewonnen? Geen zorgen, want vanaf 15:00 uur start Radio Rijnmond Sport met de uitzending rondom de bekerfinale en om 17:00 uur gaan we live op TV Rijnmond. Zo hoef je niets van AZ-Feyenoord te missen.