Nieuwe Erasmus MC is bijna af Beeld: Boyan Ephraim Beeld: Boyan Ephraim

Zo'n twintig jaar is eraan gewerkt. Nu is dan eindelijk het einde in zicht. Over een maandje gaat het Erasmus MC officieel open. Zaterdag mochten belangstellenden al een kijkje nemen tijdens een open dag.

"Schitterend", vindt een bezoeker het nieuwe Erasmus. "Die glazen overkapping is echt mooi." Tussen alle bestaande en nieuwe gebouwen is een grote overkapping gemaakt. "Je ziet ook alle gevels van alle gebouwen, heel mooi!" Het nieuwe ziekenhuis is nog niet helemaal af. De receptie is bijvoorbeeld nog niet klaar en op sommige plekken ontbreekt de bebording. "Die zijn ontworpen door de mensen die ook de borden op Schiphol gedaan hebben", zegt Liesbeth van Heel. Van Heel heeft twintig jaar lang aan het project gewerkt. "Dat heeft allemaal wel lang geduurd, inderdaad. Je hebt te maken met allerlei procedures van de overheid en in de tussentijd moet het ziekenhuis wel gewoon functioneel blijven." Het nieuwe ziekenhuis telt in totaal vijfhonderd kamers. Het zijn allemaal eenpersoonskamers, bedoeld om de privacy en hygiëne te waarborgen. De totale oppervlakte van het nieuwe ziekenhuis is maar liefst 207 duizend vierkante meter.