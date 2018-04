Deel dit artikel:











Amateurvoetbal: SteDoCo loopt averij op, Kuyt geblesseerd naar de kant Amateurvoetbal

SteDoCo heeft zaterdagmiddag in de hoofdklasse A slechte zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen. De ploeg uit Hoornaar verloor in Gouda met 3-1 van Jodan Boys, waardoor concurrenten Noordwijk en Ter Leede konden uitlopen.

Remco Buist maakte het enige doelpunt voor de roodhemden, die na dit verlies HSV Hoek op basis van het doelsaldo over hun heen zien gaan. SteDoCo is de nummer vier van de competitie met vijftig punten uit 26 duels. Zwaluwen pakte op eigen veld een puntje tegen AFC. Justin van Mullem tekende voor de Vlaardingse treffer aan tegen de Amsterdammers. De zwart-witten hebben na 25 wedstrijden met 35 punten de negende plaats in handen. Smitshoek kon op eigen veld koploper Noordwijk niet verslaan (0-2). De oranjehemden uit Barendrecht zijn na 24 wedstrijden de nummer twaalf met 26 punten. Rijsoord ging in Amsterdam met 3-1 onderuit tegen AVV Swift. De ploeg uit Ridderkerk, die veertiende staat met 25 punten uit 27 duels, verkeert momenteel volop in degradatiestrijd. Plaatsgenoot RVVH kon tegen FC Rijnvogels uit Katwijk ook niet winnen (0-2). Die ploeg is vijftiende met 24 punten uit 27 wedstrijden. Tweede divisie

Barendrecht was met 2-1 hekkensluiter Achilles '29 de baas. Aanvoerder Joey Jongman scoorde tweemaal tegen de ploeg uit Groesbeek en zorgde daarmee voor de derde overwinning op een rij voor de mannen van trainer Adrie Poldervaart. Barendrecht vindt zichzelf terug op de derde plaats met 55 punten uit 29 duels. Excelsior Maassluis boekte een minimale overwinning op bezoek bij FC Lienden (0-1). Vincent van den Berg was trefzeker voor de Tricolores. De ploeg van coach Jeroen Rijsdijk staat op de negende plaats met 43 punten uit 29 confrontaties. Jong Sparta haalde op Het Kasteel met 4-0 uit tegen GVVV uit Veenendaal. Halil Dervisoglu (twee goals, waaronder één penalty), Ilias Alhaft en Ayoub Boukhari (strafschop) maakten de Rotterdamse doelpunten. Het belofteteam is na 28 duels elfde met 39 punten. Derde divisie zaterdag

ASWH verloor op bezoek bij DOVO met 3-2. Stanley Husen en Peter Verhoeve scoorden de treffers voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht, die de wedstrijd beëindigde met tien man na een rode kaart voor Jerry Tieleman. Na 29 duels is ASWH de nummer elf van de ranglijst met 37 punten. Capelle kon in het uitduel tegen Scheveningen niet stunten (2-0). De groenhemden knokken op de zestiende plaats met 25 punten uit 29 duels nog altijd tegen degradatie. Net als Spijkenisse, dat op eigen veld met 6-2 verloor van ODIN '59 uit Heemskerk. Dustin Mijnders en Sander Barragan maakten de treffers voor de groen-witten, die met twee punten meer een plekje boven Capelle staan. Bij de wedstrijd Quick Boys-DVS '33 Ermelo (0-1) viel Dirk Kuyt vlak voor rust uit met een hamstringblessure. Twee weken geleden maakte de oud-Feyenoorder zijn rentree als voetballer bij de derdedivisionist uit Katwijk.