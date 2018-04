Deel dit artikel:











Nipte zege Huppertz in Arno Wallaard Memorial wielrennen

Joshua Huppertz is zaterdag in de Alblasserwaard de winnaar geworden van de Arno Wallaard Memorial. De 23-jarige Duitse wielrenner kwam in de eindsprint net iets eerder over de streep dan Cees Bol uit Zaandam, die tweede werd. De derde plaats in deze elitekoers was voor de Amsterdammer Dion Beukeboom.

De koers van 186 km, die vernoemd is naar de in 2006 overleden Wallaard, kent voor het eerst een Duitse winnaar. Huppertz (Team Lotto - Kern Haus) volgt hiermee de Belg Timothy Stevens op. Wallaard won deze koers in 1999, die toentertijd nog de Omloop van de Alblasserwaard heette.