Deel dit artikel:











Goede uitgangspositie Luiten in Marokko Joost Luiten

Joost Luiten heeft zaterdag een goed resultaat geboekt in de Trophée Hassan II in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. De Rotterdamse golfer staat in dit toernooi uit de Europese Tour na dag drie op een gedeelde achtste plek met 212 slagen. Hij heeft drie slagen achterstand op koploper Alvaro Quiros uit Spanje.

De afgelopen weken stond Luiten aan de kant met een polsblessure. De Rotterdammer besloot pas op het laatste moment in Rabat mee te doen. Hij begon met een par-ronde van 72 slagen, gevolgd door twee rondes van 70. Luiten produceerde zaterdag vier birdies, maar moest daar wel twee bogeys tegenover zetten. De Trophée Hassan II duurt tot en met zondag.