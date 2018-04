El Ahmadi over bekerfinale AZ-Feyenoord: 'Kampioenschap anders dan bekerwinst'

Karim El Ahmadi verwacht zondag een gelijkopgaande bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. "Maar we gaan er vol voor, zeker in De Kuip. Het wordt hopelijk een leuke wedstrijd", aldus de aanvoerder van de Rotterdammers.

De middenvelder denkt dat het voor Feyenoord een voordeel is dat de ploeg in haar eigen stadion speelt. "Maar een finale is een wedstrijd op zich", zegt El Ahmadi. "We hebben AZ dit seizoen twee keer verslagen, maar ik denk dat een finale iets aparts is en dan andere krachten naar boven komen."

Het winnen van de beker kan het matige seizoen van Feyenoord in de eredivisie 'veel goed maken', vertelt El Ahmadi. "Een prijs is een prijs, maar kampioen worden is anders dan een beker winnen." De ervaren middenvelder zegt Feyenoord vorig seizoen 'verwend is geworden' met het kampioenschap. "Een paar jaar terug won Feyenoord niet veel prijzen. Nu kan deze beker de vierde prijs in drie jaar tijd worden."

Wat El Ahmadi nog meer te vertellen had over de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord, zie je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.