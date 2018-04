Deel dit artikel:











Politie stopt konijn in de cel Foto: Politie Krimpenerwaard Foto: Politie Krimpenerwaard

Agenten in de Krimpenerwaard hebben zaterdag een konijn opgesloten in een politiecel. Ze waren het dier tegengekomen tijdens een surveillance op de Lekdijk-West in Bergambacht.

De agenten wilden op zoek gaan naar de eigenaar, maar kregen een spoedmelding. Of 'ie wilde of niet: 'Flappie' moest mee in de auto. "Het konijn vond het rijden met toeters en bellen superleuk en is een stuk stoerder geworden", schrijft de politie op Facebook. Het konijntje is daarna tijdelijk opgesloten in een cel. Als de eigenaar zich niet meldt, zal hij worden opgehaald door de Dierenambulance.