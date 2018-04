Britse tv-cast geniet van de Albasserwaard

Engelse tv-sterren nemen dit weekend een show op in de Albasserwaard. Een crew van zeker 50 leden registreert zaterdag hoe de beroemdheden voor het programma 'A League of Their Own' meedoet aan een wielerwedstrijd: de Arno Wallaard Memorial.

De vips die meedoen zijn onder meer oud-topvoetballers John Barnes en Jamie Redknapp. De laatste is onder de indruk van de Albasserwaard. "Ik geniet van de cultuur hier", zegt de voormalig aanvoerder van de voetbalclub Liverpool. "Vooral de kanalen hier zijn mooi. En dan schijnt de zo'n ook nog eens."

Freek Wallaard is organisator van de Arno Wallaard Memorial. De wielerkoers is vernoemd naar zijn broer Arno, een wielerbelofte die overleed in 2006. "We zijn heel trots dat ze hier zijn om opnames te maken. Het is prachtig om de Alblasserwaard zo op de kaart te zetten."

Top Gear

Een deel van de filmcrew heeft eerder ook het programma Top Gear gemaakt. "Dat vond ik altijd een spectaculair programma om te zien", vervolgt Freek Wallaard. "Het belooft echt geweldig te worden. Maar door al die aandacht dreigt de aandacht voor de Engelsen groter te worden dan die voor de wielerkoers. Terwijl het natuurlijk om de wedstrijd gaat."

"We zijn ook al in Rotterdam geweest voor opnames", verklapt ex-voetballer Redknapp. "Komende weken reizen we nog naar Parijs en Milaan. Maar eerst nog deze wielrenrace."

Het programma A League of Their Own heeft een miljoenenpubliek in Engeland. De show wordt gepresenteerd door James Corden.