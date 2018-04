Technische afdelingen van vmbo-scholen dicht door dalend aantal leerlingen

Door een gebrek aan leerlingen dreigen techniekafdelingen op vmbo-scholen te verdwijnen. Een derde van de vmbo's met zo'n afdeling denkt erover die te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In de regio Rijnmond wordt krimp verwacht bij onder meer de Lentiz Onderwijsgroep in Vlaardingen en Maassluis, Accent Praktijkonderwijs in Rotterdam-Delfshaven en het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel.

Dure opleidingen

Dit schooljaar daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst in tien jaar. Ook de komende tijd zullen veel scholen het met minder leerlingen moeten doen. Onderwijsinstantie DUO berekende dat 20 procent van de middelbare scholen in de komende jaren fors minder leerlingen krijgt.

Paul Rosenmöller van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs: "Technische opleidingen zijn dure opleidingen. En die worden vaak als eerste gesloten als een school te maken heeft met krimp."

De afgelopen tien jaar kozen al minder kinderen voor een technisch vmbo-profiel. In 2007 volgden ruim 37.300 leerlingen zo'n richting, nu zijn dat er nog maar 25.500.