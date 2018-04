Zaalsporten: ARBO Rotterdam Handbal gezakt uit eredivisie

ARBO Rotterdam Handbal is zaterdag na twee seizoenen gedegradeerd uit de eredivisie heren. De Rotterdamse handbalformatie moest in Oss winnen van Olympia '89, maar de rood-zwarten bleken met 33-27 te sterk. Na deze nederlaag in de degradatiepoule B zakt ARBO Rotterdam naar de eerste divisie.

Olympia '89 is na drie overwinningen in de groep niet meer te achterhalen. Vorige week wonnen de Rotterdamse handballers nog ruim van WHC uit Den Haag (22-33), maar doordat ARBO Rotterdam het eerste duel tegen Olympia '89 thuis met 36-29 verloor, was handhaving al een moeilijke zaak. De Noord-Brabantse eerstedivisionist gaat nu met de groepswinnaar van de degradatiepoule uitmaken welk team komend seizoen in de eredivisie zal acteren.

Basketbal

Forward Lease Rotterdam Basketbal heeft de reguliere competitie van de dutch basketball league met een nederlaag afgesloten. De Rotterdammers verloren in het Topsportcentrum met ruime cijfers van Donar Groningen (66-95).

In het eerste kwart kon de ploeg van coach Armand Salomon nog goed mee met de koploper (19-23). De gasten sloegen in het daaropvolgende kwart echter een gat van zestien punten (30-46), die Rotterdam Basketbal niet meer kon goed maken.

De groenhemden gaan als de nummer vijf van de competitie de play-offs in met dertig punten uit 32 duels.

Volleybal

Sliedrecht Sport boekte een 3-0 zege in sets (25-23, 25-19 en 25-18) op Springendal Set-Up'65 uit Oostmarsum. De formatie van trainer Matt van Wezel was al zeker van de eerste plek in de kampioensgroep van de eredivisie en een finaleticket om het landskampioenschap. VV Alterno uit Apeldoorn is de tegenstander van Sliedrecht Sport in de strijd om de titel.