Praat hier na over de bekerwinst van Feyenoord Nicolai Jørgensen zette Feyenoord in de 28e minuut op voorsprong. AZ-Feyenoord is de bekerfinale

Feyenoord heeft zondagavond de TOTO KNVB Beker gewonnen. In de bekerfinale in De Kuip waren de Rotterdammers met 3-0 te sterk voor AZ. Voor Feyenoord is het de dertiende keer dat de KNVB Beker werd veroverd.

Praat onder dit bericht mee over de bekerwinst van Feyenoord