Volg de bekerfinale AZ-Feyenoord via RTV Rijnmond

RTV Rijnmond pakt zondag flink uit rondom en tijdens de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. Hoe je de strijd om de 'gouden dennenappel' kunt volgen, zie je in het onderstaande bericht. De eindstrijd is op verschillende manieren bij ons te volgen.

Radio

Om 15:00 uur gaat Radio Rijnmond Sport van start met een live-uitzending vanuit De Kuip. We laten ook het geluid van de stad horen. Vanaf 18:00 uur hoor je radiocommentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel met het enthousiaste radioverslag van AZ-Feyenoord. Bart Nolles is de presentator van Radio Rijnmond Sport.

Televisie

Op tv zijn we er vanaf 17:00 uur live bij. We maken een extra lange FC Rijnmond met als studiogasten de oud-Feyenoorders Danny Buijs en Harry van der Laan. Ook op tv schakelen we regelmatig met het centrum van Rotterdam waar duizenden Feyenoord-supporters het duel via schermen zullen volgen. Presentator Etienne Verhoeff zit aan de desk.

Na afloop van de wedstrijd gaan we gewoon door en laten we je op beide kanalen live de reacties van spelers, trainers en supporters horen en zien.

Online

Uiteraard is onze website de plek waar alles samenkomt. Nieuwsberichten, audio, video, live radio en live tv; alles over de bekerfinale vind je op www.rijnmond.nl/sport en de social mediakanalen van RTV Rijnmond en RTV Rijnmond Sport.

Als Feyenoord de beker wint, dan zijn we een dag later vanaf 13:00 uur met radio, tv en online natuurlijk ook live bij de huldiging in De Kuip.