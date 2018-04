Brand in metershoge afvalberg in Rozenburg

Aan de Quebecstraat in Rozenburg is zondagochtend brand uitgebroken. De brand woedde in een berg metaalafval bij metaalrecyclingbedrijf EMR.

De berg afval waarin de brand is ontstaan, is zo'n dertig meter hoog. De brand woedde diep in de stapel en was daardoor lastig te bestrijden. De berg is met een grijper uit elkaar gehaald om er beter bij te kunnen.

Toen de brand uitbrak, waren er mensen aanwezig op het terrein. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rook- en stankoverlast

De brand ging gepaard met veel rookoverlast. Omwonenden in Rozenburg en Maassluis kregen zondagochtend vroeg een NL Alert, met de mededeling ramen en deuren te sluiten. Rond 08:00 uur was er nauwelijks rookontwikkeling meer, maar het advies is nog wel om ramen en deuren gesloten te houden.

Naast de rook klaagden veel omwonenden over stank. Bij de milieudienst Rijnmond waren zondagochtend rond 07:00 uur al 69 klachten binnengekomen van stankoverlast. Inmiddels is de stankoverlast sterk afgenomen.



Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten op het terrein. Rond 08:30 uur was de brand uit. De brandweer blijft nog wel nablussen.