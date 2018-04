Brand in metershoge afvalberg in de Botlek

Aan de Quebecstraat in de Botlek heeft zondagochtend brand gewoed. De brand ontstond in een berg metaalafval bij metaalrecyclingbedrijf EMR.

De berg afval waarin de brand is ontstaan, was zo'n dertig meter hoog. De brand woedde diep in de stapel en was daardoor lastig te bestrijden. De berg is met een grijper uit elkaar gehaald om er beter bij te kunnen.

Een beveiliger had de brand 's nachts tijdens een controle opgemerkt, en heeft de hulpdiensten gealarmeerd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rook- en stankoverlast

De brand ging gepaard met veel rook- en stankoverlast. Omwonenden in Rozenburg, Brielle en Maassluis kregen zondagochtend vroeg een NL Alert, met de mededeling ramen en deuren te sluiten. Veel Rozenburgers hebben door de stank en NL Alert heen geslapen, zo blijkt uit een rondgang in de naastgelegen woonwijk. "Ik heb als een roosje geslapen en zag vanochtend op mijn telefoon een alert", zegt een Rozenburger.

Halverwege de ochtend was de rookontwikkeling nagenoeg over en konden mensen alles weer openen. Bij de milieudienst Rijnmond waren zondagochtend zo'n zeventig klachten binnengekomen van stankoverlast.

Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten op het terrein. De brandweer heeft nog een tijdje nageblust, maar rond 11:00 uur zat voor de brandweerlieden het werk erop. EMR is begonnen met het weghalen van het afval dat in brand heeft gestaan.

De directeur van het metaalrecyclingbedrijf betreurt de stankoverlast voor de omgeving. Prioriteit bij de bestrijding van de brand was veiligheid en milieu. De schade voor het bedrijf lijkt mee te vallen: het verbrande metaal is nog altijd te hergebruiken.