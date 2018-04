Deel dit artikel:











Meerdere autobranden in Vlaardingen De branden op de Gelderlandlaan Op de Churchillsingel gingen drie auto's in vlammen op

Op verschillende plekken in Vlaardingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag auto's in vlammen opgegaan.

De eerste branden werden net na middernacht ontdekt op de Churchillsingel. Daar stonden drie auto's in brand. De auto's stonden niet naast elkaar, maar verspreid over een parkeerplaats. Even later was het raak op de Gelderlandlaan. Twee auto's gingen daar in vlammen op. De politie onderzoekt de branden en sluit brandstichting niet uit.