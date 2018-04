Terugkijken: Rijnmond is Gers!

Zaterdag was het zover: de eerste uitzending van Rijnmond is Gers! RTV Rijnmond en het Rotterdamse tijdschrift Gers! zullen vanaf nu maandelijks een tv-programma uitzenden, met mooie verhalen en positieve ontwikkelingen uit stad en regio.

In Rijnmond is Gers! zijn telkens drie betrokken Rotterdammers te gast die vertellen over hun drijfveren en ideeën over de stad. Marco Pastors van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, Rocco Ladage van Bram Ladage en Anouk Vos van cybersecuritybureau Revnext bijten het spits af in de eerste aflevering. De Rotterdamse columnist Ebru Umar presenteert de talkshow.

Kijk hier de eerste aflevering terug: