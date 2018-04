Deel dit artikel:











Met je hond naar een hondenfilm Foto: Pixabay

Met je hond naar een hondenfilm in de bioscoop. Zondag is het mogelijk in bioscoop LantarenVenster op de Kop van Zuid. De voorpremière van de film Isle of Dogs was zondagochtend te zien en was helemaal uitverkocht.

De bioscoop was goed voorbereid op de komst van de viervoeters. De foyer van LantarenVenster was uitgerust met waterbakken en poepzakjes. "Iedereen heeft tegenwoordig poepzakjes en lekkere hapjes bij zich voor hun beste vriend", zegt Pieter Planque van LantarenVenster. "En als er eentje een ongelukje heeft, dan ruimen we dat toch gewoon lekker op!” Honden en baasjes op een onverwachte locatie gaat wonderbaarlijk goed, weet Mieke van der Linden van Dogparade 010. Haar team leidde deze zondag alles in goede banen. "Het zijn zulke vrolijkmakende gebeurtenissen, ook voor mensen zonder hond!" Eerder organiseerde Dogparade 010 al evenementen voor baas én hond bij de Pleinbioscoop , de hal van Theater Rotterdam en het Van Maanenbad.