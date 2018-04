Deel dit artikel:











Geen kaarten meer voor Feyenoordevenementen in de stad Foto: archief

Niet alleen de Kuip is zondag vol, maar ook alle kaarten voor het kijken van de bekerfinale op het Stadhuisplein, Museumpark of de Binnenrotte in Rotterdam zijn uitverkocht. Feyenoord neemt het zondag om 18:00 uur in de Kuip op tegen AZ in de finale van de honderdste KNVB-beker.

Ook aan de deur van deze terreinen worden geen kaarten verkocht. Supporters die de wedstrijd toch willen meekrijgen, zullen dat dus via televisie of radio moeten doen. Ook bij RTV Rijnmond is de bekerfinale live te volgen . Om 15:00 uur gaat Radio Rijnmond Sport van start met een live-uitzending vanuit De Kuip. Vanaf 18:00 uur hoor je radiocommentatoren Sinclair Bischop en Dennis van Eersel met het enthousiaste radioverslag van AZ-Feyenoord. Op tv zijn we er vanaf 17:00 uur live bij. We maken een extra lange FC Rijnmond met als studiogasten de oud-Feyenoorders Danny Buijs en Harry van der Laan. Ook op tv schakelen we regelmatig met het centrum van Rotterdam waar duizenden Feyenoord-supporters het duel via schermen zullen volgen. Alcohol

Liefhebbers die toch besluiten in de stad te kijken, moeten er op letten dat alcohol drinken in de openbare ruimte verboden is. De politie heeft aangegeven hierop te handhaven.

