Van der Mark wederom op het podium

Michael van der Mark heeft zondag in de tweede race van het WK Superbike in Assen weer een podiumplek veroverd. De motorcoureur uit Rotterdam eindigde op zijn Yamaha als derde. Tom Sykes uit het Verenigd Koninkrijk won de race. De Jonathan Rea werd tweede.

Van der Mark was zaterdag in de eerste race als tweede geworden. De Nederlander, bezig aan zijn vierde seizoen in het wereldkampioenschap van de zware motoren, kon lang mee in het wiel van Rea. Sykes was namelijk niet bij te houden. In de laatste ronden legde Van der Mark het toch af tegen Rea, die sneller was.