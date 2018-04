Hagenaar vast voor dood Orlando

De politie heeft zondag een 27-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de 17-jarige Orlando uit Rotterdam.

Orlando kwam in februari na een afspraak in Den Haag niet meer thuis. Uit onderzoek bleek dat hij voor het laatst in Den Haag was gezien.

Naar aanleiding van een anonieme tip werd eind februari door duikers gericht gezocht in het water De Blauwe Loper in Ypenburg. Diezelfde avond werd het lichaam van Orlando in het water aangetroffen.

Meer volgt.