Treinen vertraagd vanwege rellende voetbalsupporters

Voetbalsupporters die zondag naar Rotterdam wilden voor de bekerfinale hebben zich onderweg misdragen. Eén trein was daardoor vertraagd, maar kon later doorrijden. Een andere trein moest helemaal uit de dienstregeling worden gehaald.

De supporters zaten in een trein van Groningen naar Rotterdam en een trein van Vlissingen naar Amsterdam. In een van de treinen werd een rookbom afgestoken en in de ander werd een wagon gesloopt, zegt spoorbeheerder ProRail.

Op Rotterdam Centraal heeft de Mobiele Eenheid de supporters opgewacht en gefouilleerd. Er zijn geen aanhoudingen verricht, omdat niemand kon worden aangewezen als verantwoordelijk voor vernielingen.

'Belachelijk'



ProRail is niet te spreken over het gedrag van de voetbalfans die op weg waren naar de bekerfinale tussen Feyenoord en AZ.

"Belachelijk dat treinen worden gesloopt en dat reizigers vertraging oplopen door een stel malloten dat het kennelijk een leuk voorafje vindt aan de bekerfinale om treinen te slopen", schrijft de spoorbeheerder op Twitter.

Op de tweet wordt verontwaardigd gereageerd: "Dat zijn geen voetbalsupporters", schrijven meerdere twitteraars.