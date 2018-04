Deel dit artikel:











Dode gevonden in water Haven van Spijkenisse Politie Rotterdam (Archieffoto: Thijs Kern)

De hulpdiensten hebben zondagmiddag een dode uit het water gehaald in Spijkenisse. Het lichaam lag in haven van Spijkenisse aan de Veerweg. Het is niet bekend of het om een man of vrouw gaat.

De brandweer was kort na 15.00 uur opgeroepen na een melding over een persoon te water. Maar de duikers maakten halverwege rechtsomkeert naar de kazerne, omdat het slachtoffer al overleden bleek te zijn. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een man die onlangs als vermist is opgegeven. Hij ging in depressieve toestand van huis en was daarna spoorloos.