Rotterdam is klaar voor gouden bekerfinale Foto: Robert Bas Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Feyenoordfans en AZ-supporters zijn zondag massaal op de been voor de bekerfinale in de Rotterdamse Kuip. De hele stad is rood gekleurd met aanhangers in voetbalshirts.

De stad maakt zich op verschillende plekken op voor de wedstrijd. De Kuip is stijf uitverkocht, net als de 'voetbalzones' op het Stadhuisplein, in het Museumpark en aan de Binnenrotte. Er waren kaarten te koop op daar de bekerfinale te kijken, maar dat kan dus niet meer, zegt de politie en de gemeente. Alcohol

Vanwege de veiligheid geldt in Rotterdam tijdens de wedstrijd en de mogelijke huldiging maandag een alcoholverbod op straat en in de openbare ruimte. De politie zegt daar scherp op te zullen controleren. Vanwege de veiligheid geldt in Rotterdam tijdens de wedstrijd en de mogelijke huldiging maandag een alcoholverbod op straat en in de openbare ruimte. De politie zegt daar scherp op te zullen controleren. Luisteraars van Radio Rijnmond zagen halverwege de middag zo'n 75 bussen met AZ-fans over de A4 richting Rotterdam en het stadion rijden. De eerste bussen kwamen rond 15:00 uur aan bij de Kuip. Bij de Kuip zijn veel politieagenten die de boel in de gaten houden, maar de sfeer is volgens getuigen gemoedelijk. Begin wedstrijd

De wedstrijd tussen AZ en Feyenoord begint om 18:00 uur. Het gaat om de honderdste KNVB-beker die speciaal voor het jubileum is voorzien van een gouden laklaag. De wedstrijd tussen AZ en Feyenoord begint om 18:00 uur. Het gaat om de honderdste KNVB-beker die speciaal voor het jubileum is voorzien van een gouden laklaag. Bekijk hieronder de leukste tweets en Instagramposts: