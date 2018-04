Deel dit artikel:











Eric Gudde over bekerfinale: 'Toets met FA Cup naadloos doorstaan'

Voor Eric Gudde is de bekerfinale in De Kuip tussen Feyenoord en AZ een wedstrijd. Tot voor kort was hij nog algemeen directeur van Feyenoord, nu is als directeur betaald voetbal van de KNVB aanwezig.

Zijn baan bij de KNVB bevalt Gudde goed. "Het is wel een zware job, een uitdagende job. Maar ik moet zeggen dat het ook een organisatie is waarin mensen met heel veel enthousiasme en kwaliteit werken. Ik heb het opnieuw uitstekend naar mijn zin." Vergelijking met FA Cup

De TOTO KNVB Beker kan volgens Gudde kunnen concurreren met de Engelse FA Cup. "We hadden tien tot vijftien jaar geleden de discussie dat het wel mooi zou zijn dat de bekerfinale een traditie zou worden zoals de FA Cup. Laten we de laatste vijf doornemen. AZ-PSV, PEC Zwolle tegen Ajax, PEC Zwolle tegen Groningen, Feyenoord-Utrecht en vorig jaar AZ-Vitesse, dat was toch vijf keer een waanzinnige happening. Als je die Kuip zo ziet dan zie ik het verschil tussen de FA Cup niet. Die toets kan de beker naadloos doorstaan. En ook de aanloop er naar toe, zoals Swift tegen Vitesse. Niet leuk voor Vitesse, maar natuurlijk geweldig. Het is allesbehalve een troostprijs. Het is een tastbaar iets wat iedereen kan halen. Ik denk dat zelfs de gasten van Swift in hun euforie na Vitesse 's nachts een seconde hebben gedacht dat ze beker gingen winnen. Dat is het mooie. Kijk, kampioen wordt bijna altijd iemand van de top-4, maar in de beker kunnen er meerdere winnen. Het blijft een fantastische toernooi."