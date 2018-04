Deel dit artikel:











Hiddink over bekerfinale: 'Extra lading voor Feyenoord en AZ' Guus Hiddink

Guus Hiddink bezoekt zondag als voetballiefhebber de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. De voetbaltrainer, die onder meer actief was voor PSV en het Nederlands Elftal, zou zijn spelers niet extra motiveren voor deze eindstrijd. "Daar hou ik niet van, zeker niet als je hoog profvoetbal speelt of een bekerfinale speelt. Het is iets prachtigs", aldus de Achterhoeker.

"Nu zit er een extra lading op voor Feyenoord én AZ. Die laatste ploeg hikt de laatste tijd er tegenaan om een ploeg uit de top drie te verslaan. Terwijl AZ, ondanks de derde plaats, qua prestige daar nog niet toe behoort", zegt Hiddink. De oefenmeester geniet ook van het feit dat Robin van Persie weer in het shirt van Feyenoord acteert: "Hij is een zeldzame speler, die gelukkig weer in Nederland speelt, die op een raar moment een beslissing kan maken." Wat Hiddink nog meer te vertellen had over de bekerfinale en Van Persie, hoor je in het bovenstaande interview met Dennis van Eersel.