Mannen Hockey Club Rotterdam lopen play-offs mis

De heren van Hockey Club Rotterdam zijn zondagmiddag de play-offs om het kampioenschap in de hoofdklasse misgelopen. Tegen hekkensluiter HDM kwam Rotterdam niet verder dan een 4-4 gelijkspel.

De hockeyers van Rotterdam kwamen via een strafcorner van Jeroen Hertzberger in de elfde minuut nog op voorsprong, maar voor rust kwam HDM nog op 1-1 én 2-1.

Datzelfde kunstje flikte Rotterdam in de tweede helft andersom. Via goals van Simon Egerton en Milan van Baal stond het 2-3 in het voordeel van de Rotterdammers. Maar HDM raapte zichzelf weer bijeen en scoorde twee keer via Kieran Dartée. Jeroen Hertzberger kon in het knotsgekke duel nog wel de gelijkmaker.



Door het gelijkspel kan Rotterdam nummer vier Oranje-Rood niet meer inhalen, waardoor de play-offs niet meer gehaald kunnen worden.