Luiten bij de beste tien in Marokko Joost Luiten

Joost Luiten is zondag tijdens het golftoernooi om de Trophée Hassan II in Marokko gedeeld negende geworden. De golfer uit Rotterdam kon op de laatste dag niet op de ranglijst stijgen. Hij ging rond in 72 slagen (par). Met een totaalscore van 284 slagen (-4) gaf Luiten vier slagen toe op de winnaar Alexander Levy uit Frankrijk.

Luiten had na elf holes op een dagscore van -2 dankzij twee birdies. Een bogey op de dertiende hole wierp hem iets terug. Op de zestiende hole leverde Luiten opnieuw een slag in waarna hij de eindzege kon vergeten. De beste Nederlandse golfer stond de afgelopen weken aan de kant met een polsblessure. Op het laatste moment besloot de Rotterdammer toch mee te doen. Luiten bleef in zijn vierde omloop evenmin schadevrij, maar kan niettemin terugkijken op een geslaagde rentree op de Europese Tour.