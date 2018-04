Prachtgoal Van Persie helpt Feyenoord naar bekerwinst tegen AZ

Robin van Persie in extase na zijn goal in de bekerfinale. Foto: ANP

Feyenoord heeft zondagavond de TOTO KNVB Beker gewonnen. In de bekerfinale in De Kuip waren de Rotterdammers met 3-0 te sterk voor AZ. Nicolai Jørgensen, Robin van Persie en Jens Toornstra maakten de doelpunten. Voor Feyenoord is het de dertiende keer dat de KNVB Beker werd veroverd.

De wedstrijd begon voor beide ploegen in onzekerheid. Door supporters werd er namelijk veel vuurwerk afgestoken én op het veld gegooid. Toch besloot scheidsrechter Björn Kuipers het duel gewoon te laten beginnen. Later werd de finale wel even stilgelegd omdat het vuurwerk op het veld verwijderd moest worden.

In een rokerige Kuip kreeg Feyenoord de eerste kans van de wedstrijd. Steven Berghuis was er, door een slim wippertje, vandoor aan de rechterkant. Hij legde de bal goed terug op spits Nicolai Jørgensen, die kon uithalen. Dit deed hij echter met weinig kracht, waardoor de kans slechts een hoekschop opleverde. De corner leverde daarna niks op.

Eerste gevaar AZ

Feyenoord-keeper Brad Jones moest in de zeventiende minuut voor de eerste keer handelend optreden. Alireza Jahanbakhsh draaide vanaf links naar binnen en haalde uit met zijn rechter. Jones stompte de bal goed naar de buitenkant, waardoor het verder geen gevaar meer opleverde.

Feyenoord werd naarmate de eerste helft vorderde slordiger. Toch waren het de Rotterdammers die op voorsprong kwamen. Steven Berghuis kreeg de bal aan de rechterkant goed onder controle na een moeilijke hoge bal van Kevin Diks. Hij speelde de bal op Nicolai Jørgensen, die Karim El Ahmadi aan de rechterkant wegstuurde. Berghuis was inmiddels al doorgelopen, waardoor hij de voorzet van El Ahmadi kon inkoppen. Marco Bizot bracht redden, maar Jørgensen was attent en tikte binnen (0-1).

Na de goal van Feyenoord kreeg Wout Weghorst nog een kans. Jan-Arie van der Heijden ging in de fout en de spits van AZ kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied. Weghorst schoot, maar Jones lag opnieuw goed in de weg.

Vroeg in de tweede helft was Weghorst opnieuw dichtbij de gelijkmaker. Na een combinatie van Jahanbakhsh, Til en Wegborst, ging de bal uiteindelijk een meter naast. Van Persie stuurde een aantal minuten later spits Jørgensen de diepte in. De Deense spits volleerde de bal daarna over het doel van Bizot.

Van Persie weer het hoogtepunt

Het hoogtepunt van de middag was weer de klasse van Van Persie. Na een vlot lopende combinatie met Berghuis, was Van Persie ervandoor in het strafschopgebied. Op het goede moment stiftte hij de bal over AZ-keeper Bizot heen en kon Van Persie het feest met de Feyenoord-supporters vieren.

AZ wisselde na deze fraaie treffer aanvallend en dat leverde wat kracht op. Feyenoord stond in die fase onder druk, maar de eindpass ontbrak bij de Alkmaarders. De Rotterdammers profiteerden verder niet meer van de ruimte die daardoor ontstond, behalve een stift van Nicolai Jørgensen, die van de lijn gehaald werd. Voor het doel van Brad Jones gebeurde daarna, op een paar hachelijke momenten na, niet veel meer.

In blessuretijd kon Jens Toornstra ook nog de 3-0 maken, waardoor de Feyenoord-supporters nog één keer mochten juichen.

Scoreverloop

28' 0-1 Nicolai Jørgensen57' 0-2 Robin van Persie90' 0-3 Jens Toornstra

Opstelling

Jones, Diks, Van Beek, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Van Persie (Boëtius 66'), Vilhena; Berghuis (Botteghin 90'), Jørgensen, Toornstra