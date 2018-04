Rotterdam valt buiten de boot met warmste 22 april

Hoewel het zondag weer een zomerse dag was, is in Rotterdam nét niet opnieuw een warmterecord gebroken. In De Bilt werd wel de warmste 22 april ooit gemeten. Ook in het uiterste oosten van onze regio sneuvelde het record.

In De Bilt werd om 16:50 uur 26,5 graden gemeten. Dat is het warmst sinds de temperatuurmetingen in 1901 begonnen. Het vorige record stond op 26,3 graden en stamt uit 2011.

Ook in Gorinchem was het met 25,9 graden niet eerder zo warm op 22 april. In 2011 werd de 25,6 graden aangetikt, zegt weerman Jules Geirnaerdt.

In Rotterdam kwam de temperatuur niet verder dan 25,2 graden. Op de 22 april 2011 werd het een heel klein beetje warmer met 25,3 graden. Donderdag werd het record wel verbroken toen de temperatuur op Rotterdam The Hague Airport steeg naar 27,3 graden.

Zomers warm



In het hele binnenland was het zondag zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. De hoogste temperatuur tot dusver werd genoteerd in Lelystad met 27,9 graden. In de kustprovincies is het met 21 tot 25 graden minder warm.

Zondag was voorlopig de laatste zomerse dag. Vanavond koelt het snel af en maandag komt het kwik niet boven de 15 graden uit, aldus weerman Jules Geirnaerdt. De rest van de week gaat het af en toe regenen en wordt het maximaal 14 graden.