Een man heeft zondag in het centrum van Rotterdam voor onrust gezorgd door met een nepvuurwapen rond te lopen.

De man liep in de Koopgoot (Beurstraverse) met iets dat leek op een wapen. Toen de politie de man vond, bleek het te gaan om een speelgoedwapen.

De politie noemt het op Twitter een 'domme actie' van de man. Onduidelijk is of hij is opgepakt.