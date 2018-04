Feyenoordsupporters vieren dertiende bekerwinst

Feyenoord heeft zondagavond de honderdste KNVB bekerfinale gewonnen. AZ werd in de Rotterdamse Kuip met 3-0 verslagen. Op verschillende locaties in Rotterdam werd dat goed gevierd.

Uitzinnige fans sprongen na de winst traditiegetrouw in de Hofpleinfontein in Rotterdam. Vorig jaar gingen ze ook het water in toen Feyenoord landskampioen was geworden.

Bussen en trams van de RET moeten vanwege de feestelijkheden bij het Hofplein omrijden. Bus 38 en tram 4, 7, 8 en 25 hebben een andere route.

Doelpunten



Ook op het Stadhuisplein is het de hele dag al feest. Supporters waren vroeg aanwezig om de wedstrijd te kijken. Bij de doelpunten van Feyenoord vloog het bier door de lucht.

RTV Rijnmond-verslaggever Frank Stout was erbij en maakte de volgende filmpjes:

En bekijk hieronder de reactie van het Stadhuisplein op de drie doelpunten van Feyenoord, mét commentaar van Rijnmond Sport-verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Museumpark



Supporters waren verder massaal naar het Museumpark gekomen om de wedstrijd te zien. Ook daar werd luid gejuicht om de doelpunten van Feyenoord.

Bekijk hieronder de nabeschouwing van de bekerfinale