Erdogan wil campagnevoeren in het buitenland President Erdogan - Foto: ANP

De Turkse president Erdogan wil voor de verkiezingen in juni campagnevoeren in het buitenland. De Turkse overheid wilde dat vorig jaar ook in Rotterdam, maar dat liep volledig uit de hand.

De Turken gaan op 24 juni vervroegd naar de stembus om een president en parlement te kiezen. Erdogan is van plan de Turkse kiezers in het buitenland ook op te zoeken.



Sporthal

"Als god het wil huur ik een grote sporthal waarin meer dan tienduizend mensen passen. Van daaruit kan ik de Turkse staatsburgers dan toespreken", zei de president in een interview met de zender NTV. "Als god het wil huur ik een grote sporthal waarin meer dan tienduizend mensen passen. Van daaruit kan ik de Turkse staatsburgers dan toespreken", zei de president in een interview met de zender NTV. Naar welk landen Erdogan wil gaan, zei hij niet. Duitsland wordt het in elk geval niet. Het is voor buitenlandse politici verboden om drie maanden voor de verkiezingen campagne te voeren in Duitsland. Onwenselijk

Premier Mark Rutte noemde het eerder deze week onwenselijk als Turkse politici in Nederland campagne komen voeren. Hij denkt dat dat tot verstoring van de openbare orde kan leiden, net als vorig jaar maart. Premier Mark Rutte noemde het eerder deze week onwenselijk als Turkse politici in Nederland campagne komen voeren. Hij denkt dat dat tot verstoring van de openbare orde kan leiden, net als vorig jaar maart. Twee Turkse bewindslieden wilden toen in Rotterdam campagnevoeren voor een omstreden referendum. Om dat te voorkomen trok Nederland eerst de landingsrechten van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in. Diezelfde avond kwam de Turkse minister voor Familiezaken onaangekondigd toch met de auto naar Rotterdam. Zij werd door de politie tegengehouden en het land uitgezet. Dat leidde tot hevige rellen en arrestaties in de Rotterdamse binnenstad. De relatie tussen Nederland en Turkije staat sindsdien onder druk.