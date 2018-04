Erasmusbrug en Hofpleinfontein rood-wit na bekerwinst

De Erasmusbrug in Rotterdam wordt zondagavond rood-wit verlicht om te vieren dat Feyenoord de KNVB-beker heeft gewonnen. Ook de Hofpleinfontein wordt mogelijk gehuld in de kleuren van de voetbalclub, zegt Stadsbeheer.

De brug is de afgelopen tijd wel vaker in kleur te zien. Op Koningsdag was hij oranje, op Bevrijdingsfestival rood-wit-blauw en blauw met de Wereldhavendagen.

De kleuren van Feyenoord kreeg de Erasmusbrug vorig jaar ook al vanwege het landskampioenschap. De brug wordt maximaal dertig keer per jaar speciaal uitgelicht.

Feyenoord won de honderdste bekerfinale zondag van AZ in de Kuip. De Rotterdammers wisten met 3-0 te winnen van de Alkmaarders.