'Gio' na bekerwinst Feyenoord: 'Topsport is ook pieken op juiste moment'

Voor de dertiende keer in de historie van Feyenoord werd zondagmiddag de KNVB Beker gewonnen. Voor trainer Giovanni van Bronckhorst was het zijn vierde prijs in drie jaar. De Feyenoord-trainer was na afloop dan ook enorm blij.

"Dit is fantastisch om te bereiken. Voor mijn spelers en voor de club", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond.

Feyenoord begon volgens Van Bronckhorst wat nerveus. "We waren onrustig en slordig aan de bal. Pas na het doelpunt kregen we het vertrouwen om te gaan voetballen. In de tweede helft hebben we op twee momenten uitstekend de goals gemaakt. Dat is natuurlijk fantastisch dat je het seizoen met een prijs afsluit."

Topsport is pieken

De Feyenoord-trainer is trots op zijn ploeg, ondanks het teleurstellende seizoen. "We hebben een moeilijke fase gehad in de competitie. Uiteindelijk zijn we in de laatste fase het meest constant geweest, met zes zeges op rij.

Dat trekken we nu door met de beker, maar ik ben trots op mijn team omdat je nooit een vlekkeloos seizoen hebt. Dat hebben we dit seizoen ervaren in de competitie, maar ook in de Champions League. Maar uiteindelijk is topsport ook pieken op het juiste moment en dat hebben we gedaan."