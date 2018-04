Bijna 30 aanhoudingen bij bekerfinale

Zeker 27 mensen zijn zondag na de bekerfinale in de Kuip opgepakt. De politie heeft ze meegenomen voor kleine vergrijpen als openbare dronkenschap, vuurwerkbezit en belediging, zegt een politiewoordvoerder.

Nadat Feyenoord de KNVB-beker had gewonnen van AZ gingen supporters de stad in om de overwinning te vieren. Rond 21:15 uur was het volgens de politie vooral druk rond het Hofplein en Stadhuisplein. "Zuid is al rustig", meldt de woordvoerder.

Zij spreekt van een rustige viering zonder grote problemen.

A16



Op de A16 bij IJsselmonde heeft de ME nog wel een bus aan de kant gezet. De passagiers gooiden bierblikjes en werden daarom staande gehouden, zegt de politie.

Agenten zijn nog bezig om iedereen in de bus te controleren. Twee mensen zijn tot nu toe aangehouden, omdat ze geen legitimatiebewijs bij zich hadden.