'Verdachte hielp politie met reconstructie zaak-Orlando'

De man die mogelijk betrokken is bij de dood van Orlando Boldewijn, heeft de politie geholpen met een reconstructie. Dat meldt Omroep West op basis van gesprekken met bewoners van de wijk Ypenburg, waar Orlando dood werd gevonden. De man is zondag aangehouden.

De 27-jarige Ypenburger heeft een bootje waarmee hij de politie heeft gevaren naar de plek waar het lichaam van Orlando werd gevonden. Tijdens die reconstructie was hij officieel geen verdachte, zeggen de buurtbewoners.

De boot is vanwege het politieonderzoek in beslaggenomen en verzegeld. Volgens de politie staat vast dat Orlando op de boot is geweest.

Orlando verdween half februari. Hij kwam niet meer thuis nadat hij in Ypenburg was afgezet na een date met een man. Tien dagen later werd zijn lichaam in het water aan de Böttgerwater gevonden.

De 27-jarige verdachte werd zondag opgepakt. Wie hij is en waar hij precies van wordt verdacht, wil de politie niet zeggen.