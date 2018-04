Deel dit artikel:











Huldiging bekerwinnaar Feyenoord live bij RTV Rijnmond Bekerwinnaar Feyenoord (Bron: ANP - Olaf Kraak)

Feyenoord wordt maandag om 14:00 uur in de Kuip gehuldigd voor de dertiende bekerzege in de clubhistorie. Natuurlijk is RTV Rijnmond erbij en zenden we live uit op radio en tv. Ook op onze website en sociale media hoef je niets van missen van het feest.

Van 13:00 tot 15:00 uur hoor je Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os op Radio Rijnmond. Zij houden interviews vanuit de Kuip en proeven alvast de sfeer in het stadion. Om 13:10 uur start op TV Rijnmond de uitzending en kun je live de huldiging volgen. Volg onze website en socialmediakanalen de hele dag voor het laatste nieuws, de leukste audio- en videofragmenten en foto's van de festiviteiten bij Feyenoord.