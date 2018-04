The day after: opruimen en door naar de Kuip

"O volgens mij stond ik net in de kots", vertelt de RTV Rijnmond verslaggever.

Een dag na de gewonnen bekerfinale hebben vooral de Rotterdamse schoonmakers het druk. "Wij zijn om 05:00 uur opgestaan om de terrassen vast schoon te spuiten", vertelt een van de schoonmakers op het Stadhuisplein. "Ik baal niet, want ik ben voor Feyenoord!"

De Rotterdamse voetbalclub wordt maandagmiddag gehuldigd in de Kuip. De Coolsingel is dit jaar niet beschikbaar in verband met grootschalige werkzaamheden .

Door naar de huldiging

Bij de Kuip staan de eerste fans al te wachten op de huldiging die om 14:00 uur begint. "Ik ben ziek. Feyenoordziek. Daarom kan ik niet naar school", vertelt Desley van 17. Samen met de 14-jarige Angelo keek hij zondag de wedstrijd in Crooswijk.

"We waren uitgeloot voor de wedstrijd, dus we willen dit niet missen", zegt Angelo. Ook hij is vandaag 'Feyenoordziek' en ook zijn ouders weten ervan.

De jongens staan met blikjes energiedrank te wachten tot ze eindelijk de Kuip in mogen. De eerste frietzaak staat ook al klaar.

"Er gaan sowieso meer mensen komen dan er binnen kunnen, dus we gaan er hier buiten ook een feestje van maken", zei de eigenaar van de mobiele frituurkraam.

Liever een grotere troep en kampioen

"Ook na de huldiging van vorig jaar werkte ik met veel plezier", vertelt de schoonmaker nog. "Toen was het nog een grotere troep." Dit jaar zal het op het Stadhuisplein veel schoner blijven na deze huldiging.

Op het Stadhuisplein was zondag de wedstrijd te volgen op grote schermen. Deze video geeft een idee waarom het plein op maandag nog vol plastic bekers ligt: